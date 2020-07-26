 

Тропические принты и цветочные композиции: Королева Летиция и король Филипп посетили Галисию в рамках турне по Испании

26.07.2020, 12:17, Разное

Королева Летиция и король Филипп — пожалуй, одни из первых монархов, которые начали активно посещать по долгу службы мероприятия даже когда правила самоизоляции в их стране лишь немного смягчались. Демонстрировать, то, что пора без страха и упрека возвращаться к мирной жизни, Филипп и Летиция решили на своем примере и потому провели весь последний месяц в постоянных разъездах. Они были в стране Басков и на Майорке, на Канарских острова и в других местах. В минувшие выходные супруги вернулись из первого “послековидного” турне в Мадрид и посетили местный кинотеатр(в то время как в Барселоне оные начали закрываться), а после открыли театральный фестиваль — в масках, но уже без соблюдения какой-либо социальной дистанции.

Королева Летиция и король Филипп

Вчера же пара продолжила свое турне в церкви Святого Мартина Пинарио, расположенной в Сантьяго—де—Компостела. Там они приняли участие в главном празднике местного региона Галисия — Дне святого Иакова. Во время этого визита Летиция вновь продемонстрировала свой безупречный вкус: королева надела приталенное платье-рубашку с модным тропическим принтом от испанского бренда Pedro del Hierro. Дополнила же она этот образ бежевыми лодочками Carolina Herrera и кожаным клатчем изумрудного цвета. Филипп надел для мероприятия классический костюм своего любимого темно-синего оттенка.

Королева Летиция

Тем временем в Испании растут случаи новых заражений, как и слухи о “второй волне” вируса Covid-19. По сообщениям на 25 июля, в течение последних 24 часов в стране обнаружилось 2 255 новых зараженных, а отдельные регионы и города вновь начали вводить карантинные меры. При этом Летиция и Филипп продолжают свой тур по стране — чтобы, как говорят представители самих монархов, быть лучше осведомленными о состоянии своих подданных. К слову, нельзя не отметить, что испанские монархи — одни из немногих представителей королевских семейств, которые продолжают исправно носить маски в целях безопасности, поддавая тем самым пример своим подданным. 





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