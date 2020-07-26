 

Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдон»

26.07.2020, 12:08, Новости дня

ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки-носителя аппаратов «Посейдон», сообщили в Минобороны.

«Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также в министерстве добавили, что экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Так, проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы.





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