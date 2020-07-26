 

Камера показала подводную часть парада в Санкт-Петербурге

26.07.2020, 11:53, Новости дня

На параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило россиянам увидеть парад с другого ракурса.

На параде в Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, публикует видео Telegram-канал «Комсомольской правды».

Кроме того, в таком ракурсе был снят ход новейшего серийного малого ракетного корабля «Советск», который проходил вдоль Адмиралтейской набережной, опубликовано в Telegram-канале RT.

Также есть видео, где малый ракетный корабль «Великий Устюг» завершает парадный строй кораблей на Неве.

Прямая трансляция парада идет на Первом канале.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

21.07 / В ОП предложили разные методы недопущения ношения одежды с изображением Гитлера

10.07 / Отворачиваясь от союзников, Трамп теряет позиции США в Азии

11.07 / Полиция выяснила обстоятельства огнестрельного ранения активиста в Николаеве

25.06 / Генную терапию применили для лечения болезни Паркинсона

23.07 / Зеленский прибыл в Донбасс

14.07 / Гонконгский Disneyland снова закрывается на фоне всплеска заражений коронавирусом

14.07 / ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

06.07 / Электронное голосование могут организовать в регионах в День выборов

22.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: Не хватает платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились опытом. Она может быть при Офисе президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска