В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

26.07.2020, 11:48, Новости дня

В воскресенье президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота. Воздушную часть парада открывает пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.

Начало торжеств ознаменовал выстрел с Петропавловской крепости. Воздушную часть парада открывает пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.

Прямая трансляция парада идет на Первом канале.