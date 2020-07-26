 

Основную часть парада в Санкт-Петербурге открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1

26.07.2020, 11:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад. Историческую часть парада открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1 – дедушкой русского флота.

Основную часть парада открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1, опубликовано в Telegram-канале RT.

Кроме того, сигналом для начала парада также стало поднятие флага над зданием Адмиралтейства, где зарождалось российское кораблестроение, передает ТАСС.

Отмечается, что перед началом парада в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости в режиме видео-конференцсвязи принял доклады командующих флотами и доложил о готовности Военно-морского флота к проведению главного морского парада президенту Владимиру Путину.

На время проведения парада разведены 4 моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Дворцовый и Благовещенский мосты украшены композициями из более 400 флагов расцвечивания ВМФ, на Троицком – более 130 стилизованных флагов.

Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

06.07 / Британский министр: решение Лондона по Huawei не «высечено в камне»

23.07 / Захватившего заложника в Полтаве обезвредили

05.07 / Станцию метро в Берлине с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

24.06 / В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17

12.07 / Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

21.07 / Капитуляцию Зеленского перед террористом объяснили бессилием спецслужб Украины

10.07 / В Подмосковье выписана девочка, на голову которой упала бутылка

24.07 / Bihus.info: За полтора месяца Дубинский нарушил ПДД 11 раз, нардеп Яценко – 60. Видео

24.07 / Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска