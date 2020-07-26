Стало известно об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

26.07.2020, 11:30, Новости дня

Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.

«Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Проведение испытаний идет в плановом порядке.