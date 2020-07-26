 

Личное: Папа, сын и не сноха

26.07.2020, 11:25, Разное

Свалив на юг Франции с ребёнком под мышку к отцу Тимана, Настька Решетова даром времени не теряет!


Фото: Соцсети

Вывалила перси на стол, ляпнула сердечко, а на вопрос, кто фоткал, кокетливо рассмеялась.

Ай, молодца!

Юнусов-старший вполне ещё крепкий мужик, хоть и старый для Настьки. Ну, а Тиман — ростом с сидячего кота, и чо?


Фото: peopletalk.ru

Решёткина носом не вертит, а тихой сапой, всеми правдами и неправдами, не мытьём так катаньем прёт в красивую жизнь!

Пока Юнусов-младший отдыхает с дочерью от Алёны Шишковой, Симоной и, может быть, кем-то ещё, Настя, затянув и без того тонкую талию корсетом, и подняв и без того пышную грудь пушапом, услаждает взор Юнусова-старшего.

Не может не услаждать. Объективно красивая девка же! Высокая, крепкая, ладная. Любой дурак захочет. И не дурак — тоже!

В общем, так держать, Решёткина! Вместо того, чтобы прогибаться под глупого Тимана и не менее глупую его мамашу, соблазни лучше деда. А если у тебя есть зачатки ума, то не соблазни его, а стань ему другом. Для этого всё-таки приоденься.

В общем, забудь про сынульку. Дружи или хотя бы спи с его папкой. Баблишко-то, в конце концов, — у него. Какого бы успешного бизнесмена ни строил из себя Тимка, без папки он — никто.

Короче, Насть, вернёшься к бабке и Тимке, продолжишь выжимать из себя «счастливую жену и маму» и безропотно терпеть Шишкову в подружках, которая не факт, что не посасывает по четвергам у Тимана, — будешь дурой. Будешь слушать меня — станешь нормальной бабой.

А вы что посоветуете Решёткиной?

Источник: Лена Миро





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