Учёные нашли способ переработки использованного пластика

26.07.2020, 11:17, Разное

Американские учёные нашли способ модификации использованного пластика. Химический клинкер сохранит термореактивные материалы даже после их переработки.

Сотрудники Massachusetts Institute of Technology (Кембридж) создали новый способ преобразования термореактивных пластиков с помощью высокопрочной добавки (химический клинкер), что существенно облегчит переработку б/у материалов, не нарушая механической целостности. Химики на примере своего исследования продемонстрировали, что могут разложить переработанный пластик на порошок и в дальнейшем использовать его для создания термореактивных пластмасс. Зарубежные учёные надеются в будущем данную технологию ввести на рынок вторсырья.

Авторы проекта объясняют, что от новой разработки в выигрыше останутся все. Так, производители деталей и оборудования получат поток недорогих использованных материалов, переработчики увеличат свои доходы за счёт термореактивных пластмасс, а потребители сэкономят потраченные средства, ну а в целом данная технология сделает окружающую среду чище.