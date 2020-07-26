 

Учёные нашли способ переработки использованного пластика

26.07.2020, 11:17, Разное

Американские учёные нашли способ модификации использованного пластика. Химический клинкер сохранит термореактивные материалы даже после их переработки.
Сотрудники Massachusetts Institute of Technology (Кембридж) создали новый способ преобразования термореактивных пластиков с помощью высокопрочной добавки (химический клинкер), что существенно облегчит переработку б/у материалов, не нарушая механической целостности. Химики на примере своего исследования продемонстрировали, что могут разложить переработанный пластик на порошок и в дальнейшем использовать его для создания термореактивных пластмасс. Зарубежные учёные надеются в будущем данную технологию ввести на рынок вторсырья.

Авторы проекта объясняют, что от новой разработки в выигрыше останутся все. Так, производители деталей и оборудования получат поток недорогих использованных материалов, переработчики увеличат свои доходы за счёт термореактивных пластмасс, а потребители сэкономят потраченные средства, ну а в целом данная технология сделает окружающую среду чище.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

18.07 / “Дарю радость и добро”: Анна Семенович парировала упреки хейтеров в излишней полноте

02.07 / Мнение: Макарушка женился вновь

14.07 / Мнение: Бои на границе Армении и Азербайджана

14.07 / Почему Рамзана Кадырова не наказывают? – Братья Ltd

29.06 / Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

19.07 / Мнение: “Унесенные ветром”: Пример для Украины

01.07 / «Росатом» готовится к испытаниям прототипа плазменного ракетного двигателя

30.06 / Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции, но не упомянул обнуление своих сроков

25.06 / Адвокат Михаила Ефремова заявил о готовности актера усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска