Врио главы Хабаровского края Дегтярев раскритиковал методы работы в порту Ванино

26.07.2020, 11:16, Новости дня

«Если технологии устаревшие – будем заставлять собственников их усовершенствовать. Не липу, которую мне показали в порту Ванино. Современные технологии есть, будем заставлять», – сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе проверки работы портов региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Ванинский район осмотрел, как идет перевалка угля в порту Ванино и бухте Мучке, сообщил сайт регионального правительства.

Руководство Ванинского порта отчиталось, что в последние годы перевалка угля на экспорт не наращивается.

«Порт готов переваливать порядка 6-7 млн тонн в год, из них угля переваливаем порядка 4 млн. Мы в последнее время активно ищем инвесторов, которые готовы переваливать через нас другие грузы – лес, металл и так далее», – сообщил замдиректора Ванинского порта Ярослав Захарченко.

По оценке Дегтярева, высказанного им позже, на встрече с жителями Советской Гавани, у него есть претензии к технологиям, которые используются в Ванинском порту. «Если технологии устаревшие – будем заставлять собственников их усовершенствовать. Не липу, которую мне показали в порту Ванино. Современные технологии есть, будем заставлять», – сказал врио губернатора.

Также Дегтярев осмотрел современный специализированный угольный порт «Дальтрансугля» в бухте Мучке. «Мы посмотрели два порта по перевалке угля, – резюмировал Дегтярев по итогам поездки. – Один, который «дедовским» способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал – разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки – один переваливает 4 млн тонн угля в год, другой – 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне».

Дегтярев: В порту Ванино мне показали какую-то «липу» pic.twitter.com/GMBkNc32a7

— Взгляд (@vzglyad) July 26, 2020

«Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками. Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше, – подчеркнул Дегтярев. – А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников – звонят мне напрямую, буду придавать ускорение».

Ранее сообщалось, что Дегтярев во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям. Дегтярев высказал свое частное мнение о необходимости открытого суда над Фургалом, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. Кроме того, он сообщил о намерении усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву. Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».