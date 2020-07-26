Илон Маск прокомментировал свой роман с Эмбер Херд и ее конфликт с Джонни Деппом: “Если Джонни захочет драки, дайте мне знать”

26.07.2020, 11:15, Разное

На прошлой неделе все западные СМИ цитировали большое и неоднозначное интервью Канье Уэста американскому изданию Forbes. Теперь же настало время другого не менее оригинального лонгрида: большого разговора журналиста New York Times с главным сторонником Канье, миллиардером Илоном Маском. Началось это интервью с довольно простого вопроса: того, как Маск, его девушка Граймс и их сын X Æ A-Xii провели последнюю субботу. Выяснилось, что предприниматель в восторге от аниме “Тетрадь смерти” и “Евагнелион”, а также обожает анимацию про Чингисхана и монголов. Но вскоре были подняты и более насущные темы: например, когда начался роман Илона и его бывшей девушки Эмбер Херд — еще во время брака последней за Джонни Деппом или же после. Напомним, что на проходящем сейчас в Лондоне судебном процессе Депп заявил, что Эмбер не просто изменяла ему с Маском, но еще и привлекла к этой интрижке третью сторону — модель Кару Делевинь. В разговоре с журналистом Илон отрицает эти предположения.

У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь… И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле… Если же Джонни захочет драки, дайте мне знать,

— прокомментировал эту ситуацию Маск и в конце рассмеялся. Про свои нынешние отношения с исполнительницей Граймс предприниматель рассказал следующее:

Она определенно особенная. И самый необычный человек из всех, что я встречал. Порой мы даже спорим: кто из нас более сумасшедший.

Илон Маск и Граймс

Высказывание Маска про новорожденного сына было не менее оригинальным:

Думаю, малыши суперкрутые, и людям надо заводить их как можно чаще. И ведь это же так очевидно — если мы не будем заводить много детей, то просто вымрем как вид.

На вопрос о том, как он совмещает свое рабочее расписание с заботой о ребенке, Илон ответил:

Ну дети в этот момент — это же просто машины которые едят и потом избавляются от этой еды? На данный момент я мало чем могу помочь, и роль Граймс сейчас куда важнее. А когда сын повзрослеет, то я буду больше вовлекаться. Я думаю делать то же самое, что я делал и с остальными своими детьми. Например, если я еду для презентации Tesla в Китай, то обязательно беру их с собой и мы идем смотреть на Великую стену, а затем едем в Пекин и смотрим на терракотовых воинов… Я создал подобие онлайн-школы для старших детей, и она довольно хорошо работает.

Илон Маск и X Æ A-Xii Маск

Высказался Маск и по поводу участия своего давнего друга рэпера Канье Уэста в предвыборной гонке — а также по поводу заявлений жены Канье Ким Кардашьян, что исполнитель страдает от биполярного расстройства:

Я с самого начала убеждал его сконцентрироваться на предвыборной кампании 2024 года, а не 2020-го… Когда же он был в самом эпицентре этих странных сообщений в Twitter, я позвонил ему и спросил, в порядке ли он. Мы поговорили, и мне действительно показалось, что все хорошо. Но очевидно, что сейчас все стало куда хуже. И есть много деталей, о которых я не знал.

Илон Маск и Канье Уэст

Закончил разговор миллиардер на предостерегающей ноте — предвещая скорый захват мира вездесущим Искусственным Интеллектом. Впрочем, сам он активно работает на устранением этой проблемы и собирается экстренно осваивать Марс и близлежащие к Земле планеты. По этому поводу у репортера даже нашлась шутка — журналист назвал Маска Королем Марса, объяснив, что такое прозвище ему дали в техническом отделе New York Times. В ответ на это, Илон “скромно” повысил себя в звании:

Ладно вам, Император Марса, а не король.