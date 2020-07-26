Новое высказывание: Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян на фоне слухов об их разводе

26.07.2020, 11:15, Разное

В начале июля известный исполнитель заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США, а после подал официальную заявку на участие в предвыборной кампании — и с тех пор сетевая жизнь Канье Уэста стала особенно активной. Музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой, и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это та выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего супруга, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.

Мы как общество постоянно рассуждаем о том, что глобально нужно быть милосердными к людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем, однако мы также должны помнить, что нужно быть благосклонными к людям, которые в моменте переживают кризис и которым наша поддержка нужна больше всего. Я прошу медиа и общество проявить сострадание к нам сейчас, чтобы мы могли пройти через все это. Спасибо всем, кто проявил обеспокоенность за здоровье Канье, и спасибо за понимание,

— написала Ким.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Сам Уэст в ответ на это совсем не прекратил поток странных заявлений, а наоборот — пригрозил, что раскроет все секреты Ким и ее семейства. Однако несколько часов назад рэпер одумался и решил публично извиниться за причиненную боль:

Я хотел бы извиниться перед моей женой Ким за то, что рассказал общественности о том, что являлось нашим приватным делом. Я не защитил ее так, как она всегда защищала меня. Ким же я хочу сказать: я знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо, что ты всегда была рядом со мной, готовая поддержать меня.

Ким пока никак не ответила на это трогательное сообщение в Twitter. Тем временем папарацци, дежурящие у дома Канье в Вайоминге, отметили, что музыкант начал на личной территории какие-то съемки — по-видимому для клипа со своего нового альбома. Навестить Канье на его ранчо приехали и его друзья — музыкант Джастин Бибер со своей супругой Хейли. Примечательно, что ранее в дом Уэста также приезжала скорая помощь: репортеры засняли, как Канье приезжает в госпиталь в сопровождении медработников, а после уезжает оттуда обратно домой. Был ли этот визит связан с какой-то травмой физического характера, или же Канье в очередной раз отказался оставаться в больнице из-за проблем меняльного характера — пока не известно.

Канье Уэст во время визита в госпиталь Вайоминга