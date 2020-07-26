Путин: В состав ВМФ РФ в этом году будут приняты 40 новых кораблей

26.07.2020, 11:08, Новости дня

В состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей, сообщил президент Владимир Путин во время участия в Главном параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

«В состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей», – передает ТАСС слова президента.

Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники, а уровень всегда растет, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Путина, уникальные преимущества российского флота будут достигаться за счет цифровизации и эффективных средств обороны.

Как отметил президент, Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», – сказал он.

Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.