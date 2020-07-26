Как патриарх игуменью нестяжательству учил
26.07.2020, 11:05, Разное
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря игуменью Феофанию на богоугодное дело: ей велено продать личный Mercedes Benz за 9 млн руб. и направить деньги на благотворительность. Это не фейк, не злобные наветы безбожных либералов, а новость от пресс-секретаря его Святейшества Легойды.
Легойда напомнил, что Кирилл неоднократно призывал духовенство не раздражать паству и ездить, если и на иномарках, то поскромнее. Или хотя бы не оформлять их в личную собственность.
Феофания руководит одним из самых «жирных» московских монастырей – там находится рака с мощами Святой Матроны Московской, поклониться которой толпами едут паломники, молящие об исцелении, сохранении брака, даровании потомства. Пожертвований – лом, да и гостиница «Покровская» неплохой доходец приносит.
И от «мерина» игуменья легко откажется. Чай, не один, и не последний. Главное – сохранить доходное место. Патриарх цену деньгам и комфорту хорошо знает. Но публичности не любит.
Поэтому так открещивался от «пыльного дела», в ходе которого его представители отсудили 20 млн руб. на ремонт квартиры патриарха в Доме на Набережной у экс-министра здравоохранения РФ Шевченко. А наручные часики, как только СМИ узнали, что они стоят как неплохая иномарка, исчезли с руки Кирилла даже на старых фото.
А все потому что, как не устает напоминать глава РПЦ, «сребролюбие есть опасная духовная болезнь…».
СерпомПо
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