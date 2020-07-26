 

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

26.07.2020, 10:53, Новости дня

Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода «Северный поток» после проведения регулярного технического обслуживания.

Уточняется, что график техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку, передает ТАСС.

Как отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы.

Ранее сообщалось, что с 14 по 26 июля обе нитки газопровода «Северный поток» приостановили работу для планового техобслуживания.

Напомним, Газпром перевел 51% акций в Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток», на свою дочернюю структуру «Газпром международные проекты».





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