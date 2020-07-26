 

В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

26.07.2020, 10:48, Новости дня

В воскресенье президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.

Главный парад военно-морского флота 2020 года проходит в Санкт-Петербурге. Начало торжеств ознаменует выстрел с Петропавловской крепости. Воздушную часть парада откроет пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.  В честь 75-летия Победы на десантных кораблях пройдут по Неве и танк Т-34, и комплекс «Катюша». Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования.

Известно, что во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Ранее сообщалось, российский лидер прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли перед парадом.

Кроме того, в РФ уже начали праздновать День ВМФ. Так, состоялись парады на Камчатке и во Владивостоке.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Госдуме призвали судей считать нападение на ветерана отягчающим обстоятельством

21.07 / СБУ нашла в Луганской области схрон боеприпасов, оснащенный боевиками в 2014 году

19.07 / «Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

08.07 / В России защита Сафронова обжаловала его арест

08.07 / ЕК одобрила план Германии о помощи бизнесу

19.07 / Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

24.06 / СБУ открыла уголовное производство против бывшего руководства “Антонова”

27.06 / Незаконная вырубка леса за три года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен – Фирсов

22.07 / Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец РФ – 2020»

28.06 / Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска