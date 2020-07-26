В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

26.07.2020, 10:48, Новости дня

В воскресенье президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.

Главный парад военно-морского флота 2020 года проходит в Санкт-Петербурге. Начало торжеств ознаменует выстрел с Петропавловской крепости. Воздушную часть парада откроет пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2. В честь 75-летия Победы на десантных кораблях пройдут по Неве и танк Т-34, и комплекс «Катюша». Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования.

Известно, что во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Ранее сообщалось, российский лидер прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли перед парадом.

Кроме того, в РФ уже начали праздновать День ВМФ. Так, состоялись парады на Камчатке и во Владивостоке.



