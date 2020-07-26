Как НЛО влияют на пространство и время очевидцев

26.07.2020, 10:49, Разное

НЛО часто влияют на ощущение пространства и времени для очевидцев, однако неясно, обитают ли они сами в измененном пространстве и намеренно или случайно впускают туда человека, или же таким образом пытаются отогнать от себя очевидца. Встречи с НЛО лишь с виду кажутся типичными, для разных людей они происходят по разному. Однако есть цикл явлений, которые происходит практически со всеми такими очевидцами – искаженное восприятие действительности, скачки во времени, искажение пространства и еще некоторые. Изучение таких историй привело к появлению нового термина в уфологии “Фактор Оз”. Этот термин придумала британская исследовательница и бывший глава Британской исследовательской ассоциации НЛО (BUFORA) Дженни Рэндлс.

Она написала множество книг и статей о феномене НЛО, а также о кругах на полях, жизни после смерти, временных аномалиях и самовозгорании людей. Во время исследования НЛО она наткнулась на множество сообщений очевидцев, в том числе тех, которые считали, что их похищали пришельцы, и обнаружила у них поразительно “схожие ощущения”. Дженни назвала их “Фактором Оз”. В него входит ощущение безвременья, нарушение сенсорного восприятия, невозможность двигать телом (паралич), замедленное или полностью замершее время, состояние, похожее на сон, и другие состояния сознания, которые производили на очевидцев ощущение, словно они на какое-то время были “вырваны” из привычной реальности. Один из самых ранних подобных случаев, обнаруженных Рэндлс, произошел жарким летним днем 1944 года во Франции. Бушевала Вторая Мировая и бои шли неподалеку от деревни Ле Вержер, в регионе Тулон-сюр-Арру.

13-летняя девочка Мадлен Арну, несмотря на близость полей сражений, решила поехать в лес за ягодами на велосипеде. И там в лесу она увидела поляну, на которой стоял небольшой сероватый объект, который показался ей похожим на маленький грузовик. Рядом с объектом стояло несколько совсем маленьких людей, ростом с 7-летнего ребенка. Они были одеты в плотные коричневые комбинезоны. При виде их, девочка очень напугалась и попыталась убежать, но у нее ничего не получилось, внезапно ее тело замерло, словно ее парализовало, и девочке показалось, что время тоже замерло вокруг. Она не могла сказать, сколько провела в таком состоянии, но потом все это вдруг ослабло и девочка тут же села на свой велосипед и уехала обратно в деревню. Подобных историй о очевидцев очень много. Из современных случаев такого рода можно привести один пример, который был опубликован на сайте известного американского исследователя Рона Стриклера. Это произошло после того, как очевидец помогал друзьям перевозить мебель из Северной Каролины в Неаполь, штат Флорида. Когда они разгрузились, то пошли отдыхать на пляж. “Мы вышли на пирс и смотрели как рыбаки ловят рыбу. Потом все остальные остались на пирсе, а я пошел обратно на берег. Во время ходьбы я вдруг ощутил странное чувство, словно время замедлилось. Это сложно описать, словно что-то магнитное или гипнотическое ощущение. Потом я по какой-то причине обернулся и посмотрел в небо. Я увидел там странный металлический шар – НЛО. Но самое непонятное было в том, что вокруг меня время шло обычным ходом, люди двигались, разговаривали, ходили по песку, похоже, словно один я оказался в “коконе” из замедленного времени. И в этот “кокон” не проникали звуки, я не слышал ничего из того, что говорили люди рядом со мной. А потом меня “выкинуло” обратно в мою реальность и теперь я ощущал себя как обычно. Люди вокруг меня говорили и ходили и теперь я слышал их нормально. Это звучит безумно, но это на все 100% правдивая история”.

Таким образом похоже, что НЛО могут влиять на восприятие времени и пространства тех людей, которые их замечают. И последствия такого вмешательства включают в себя очень широкий спектр явлений: покалывание в теле, восприятие электромагнитного поля, электростатика, влияние на работу электроприборов, отключение двигателя машины, отключение света, отключение фар в машине, помехи в работе радио и радаров, чувство безвременья, искажение или замедление времени, иногда даже полная остановка времени, амнезия, галлюцинации, ощущение постоянного гула в ушах, головокружение, пропажа звуков, эффект дежавю и т.д.

“Это как индуцированная форма сенсорной депривации, которая, кажется, изменяет состояние сознания очевидца. Это может проявиться как ощущение времени, стоящего на месте, или в исчезновении звуков, это очень странная изоляция от всего мира и словно “перемещение” в иной “волшебный” мир. Это не так легко описать, как распознать, но очевидцы часто рассказывают об этом, не понимая что пережили. Это подчеркивает важность явления”, – пишет об этом Дженни Рэндлс.

Теория складывается такая, что некие сущности, стоящие за явлением НЛО, умеют изменять и искажать восприятие реальности очевидцев. Они делают это, чтобы контролировать поведение людей. Есть даже теория, что многие люди не замечают НЛО именно из-за того, что НЛО существуют в своей собственной реальности, в своем собственном “коконе” или “вселенной”. Очевидцы могут случайно или намеренно, по жалению этих сущностей, проникать в это “пространство” и видеть странные вещи, но подавляющее большинство людей просто “ходят мимо в обычном времени и ничего не замечают” как в той истории о пирсе на пляже. “Очевидцы рассказывали мне, что еще до самой встречи с НЛО они испытывали странные ощущения, какое-то психическое покалывание, словно они предчувствовали нечто странное. После этого они испытывали сильное желание посмотреть вверх, словно из звали оттуда. Время во время этого явления пропадало, словно больше не имело смысла. Словно эта встреча с НЛО происходила в вечной магической пустоте. Далее есть еще случаи, когда отмечалось, что перед появлением НЛО очевидцы замечали исчезновение всех звуков. Если это было в лесу, то ветер переставал шуметь, а птицы разом замолкали. Все эти “подсказки” указывают на то, что человека изолируют от его реальности, его специально выделяли и помещали в тот “кокон”, чтобы он мог увидеть НЛО”, – пишет Дженни Рэндлс. Все это, по видимому, наводит на мысль, что НЛО могут оказывать большое влияние на всю нашу реальность.

Эта гипотеза не так популярна, однако о ней говорил еще Жак Валле, легендарный астрофизик и уфолог: “На близком расстоянии феномен НЛО действует как преобразователь реальности, вызывая для очевидца серию особых видений, неотличимых от реальности. Эти видения часто начинаются с мигающих огней в небе разной интенсивности. Они вызывают у очевидцев состояние сильного замешательства, особенно у тех, которые уязвимы для внедрения новых мыслей и новых визуальных переживаний. То, что мы видим в явлении НЛО, это не попытка контакта с человечеством, а скорее попытки контролировать наши убеждения, ожидания, страхи, надежду и мечты. Из поведенческой психологии мы знаем, что лучший подкрепляющий эффект дают периодические явления с непредсказуемым течением. Если явление происходит регулярно и медленно постепенно изменяется, то это приводит к высочайшему уровню привыкания (адаптации)”, – писал Валле.