 

Диетологи: Похудеть надолго поможет баланс трёх гормонов

26.07.2020, 10:30, Разное

Немецкие диетологи рассказали изданию Fit for Fun, что эффективно похудеть и надолго закрепить результат поможет баланс трёх гормонов. Сочетание кортизола, грелина и лептина не только сохранит здоровый вес, но и улучшит либидо, настроение и состояние кожи.

По словам экспертов, здоровое питание и физические упражнения – это путь к похудению, но без равновесия трёх гормонов, добиться хороших результатов не получится. Исследователи подчеркнули, чтобы успешно похудеть, важно избегать постоянного высвобождения гормона стресса (кортизол), поддерживать на низком уровне гормон голода (грелин), а гормон сытости (лептин) на более высоком.

Итак, кортизол полезен в меру, а вот когда организм испытывает недостаток питательных веществ, этот гормон, выделяясь постоянно, может навредить организму, его избыток в стрессовых ситуациях провоцирует накопление воды и жира. Грелин влияет на контроль голода, он воздействует на области мозга, ответственные за аппетит. Увеличение концентрации этого гормона ведёт к перееданию, как правило, это происходит из-за нехватки сна. Аналогичная ситуация происходит и с гормоном сытости, постоянное недосыпание снижает выброс лептина: человек постоянно ест и не может остановиться.

Диетологи рекомендуют в целях контроля голода и сытости добавить в свой рацион пищу с высоким содержанием белка и достаточным количеством клетчатки, это хорошо повлияет на работу желудочно-кишечного тракта и метаболизм. Необходимо контролировать потребление кофеина, алкоголя, трансжиров, а также заниматься спортом, но без напряженных тренировок, чтобы мышцы могли восстановиться, спать по 8 часов в сутки и защищаться от стресса (в этом помогут дыхательные упражнения).





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