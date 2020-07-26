В РФ подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

26.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5765 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 812 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 5765 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число случаев в Москве – 683, Свердловской области – 241, ХМАО – 192.

Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 3 тыс. 110 человек.

Всего в РФ выявлено 812 тыс. 485 случаев коронавируса в 83 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 269 летальных исхода, выздоровели 600 тыс. 250 человек

Накануне, 25 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5871. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 106.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



