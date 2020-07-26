Подруга Эмбер Херд предупреждала девушку, что Джонни Депп может случайно ее убить

26.07.2020, 10:30, Разное

Скандал между Джонни Деппом и его экс-супругой прокомментировала актриса Ракель Рокки Пеннингтон. Подруга Эмбер Херд предупреждала ее о том, что муж случайно может ее убить.

Как пишет «Ньюинформ», голливудская пара серьезно рассорилась. Во время путешествия в Австралию между некогда любящими Деппом и Херд вспыхнул скандал. По утверждению актрисы, супруг избил ее. Между тем, Ракель Рокки Пеннингтон задолго до этого случая предупреждала подругу о подобном поведении «Джека-Воробья». Будучи в гневе, Депп способен даже случайно убить.

При этом звезда «Пиратов Карибского моря» бросал в бывшую возлюбленную стеклянные бутылки. Пеннингтон утверждает, что даже она получила небольшие травмы, проехавшись об осколки. Херд же была крайне испугана за свою жизнь, так как Джонни Депп сорвал с нее ночную рубашку и она лежала на полу израненная и обнаженная.

Ранее о скандалах в звёздном семействе писало издание The Sun. Несмотря на то, что с момента публикации прошло почти два года, Джонни Депп до сих пор судится с его редакцией. В суде популярный актер утверждает, что обвинения в применении им психологического и физического насилия по отношению к супруге являются клеветой. Как отреагировала артистка на комментарий подруги бывшей жены, пока не известно.