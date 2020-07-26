Мнение: Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Работа СБУ

26.07.2020, 10:30, Разное

Информационно-психологические операции СБУ

Кроме этого, сотрудники СБУ проводили целый ряд долгоиграющих операций.



Отчет о проведении специальные информационные операции СБУ (Страница 1)



Отчет о проведении специальные информационные операции СБУ (Страница 2)

Большинство этих операций направлены на формирование негативного образа как России («Россия – агрессор»), так и политических лидеров ДНР-ЛНР («Пауки в банке», «Мобилизуй «золотую молодежь» ДНР и ЛНР», «Народная люстрация» и др.). Кроме того, в рамках операций «Хроника оккупации» специалисты СБУ пытаются убедить население Донбасса в том, что критическая ситуация сложилась именно с приходом «русского мира».

Пропаганда на волнах коммерческой радиостанции

Для проведения ДПО украинские силовики активно используют не только соцсети, но и традиционные СМИ: печатные издания, радио и телевидение. При этом они не стесняются отбирать у коммерческих структур время эфира и частоты, мотивируя это необходимостью противостоять «российской агрессии».



Письмо Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Программа «Тебя ждут дома»

Как отмечалось выше, СБУ запустило специально для ополченцев Донбасса программу «Тебя ждут дома» (укр. «На тебе чекають вдома»), далее – Программа.



Докладная по проекту «Тебя ждут дома»

Идея данной программы и ее разработка принадлежит сотрудникам Национальной академии СБУ и непосредственно ее ректору – полковнику Сергею Кудинову.

Как сообщает официальный сайт Программы, она действует с 2015 года, и на начало 2019 ей воспользовалось более 360 человек. СБУ активно рекламирует ее, обещая всем, кто воспользуется, чуть ли не полную амнистию. Вот только не указывают в спецслужбе, что программа не имеет никакой юридической силы, и никто не гарантирует ее участнику юридической очистки.



Письмо СБУ по программе «Тебя ждут дома»

Поверившие сотрудникам СБУ попадают в весьма неприятные ситуации: их все равно осуждают на территории Украины или привлекают в качестве свидетеля по уголовным делам против других сторонников ДНР-ЛНР.

Иногда судьба легковерных оказывается совсем трагической. Как, например, в случае с ополченцем Андреем Гордеевым, который 14 июля 2018 года перешел на подконтрольную Украине территорию, чтобы воспользоваться Программой. Спустя 4 дня его тело со следами пыток и огнестрельных ранений было подброшено к позициям бойцов ДНР.

И по сей день СБУ разбрасывает пропагандистскую приманку для тех, кто, испытывая естественную тоску по дому, клюнет на нее и попадет в сети спецслужбы для дальнейшей разработки и использования в интересах официального Киева.

Центры информационно-психологических операций ССО

Вторая важнейшая структура, которая проводит диверсионно-психологические операции против ДНР-ЛНР, и которую мы упоминали выше, – это Силы специальных операций ВС Украины. ССО Украины были созданы в 2016 году как новый род войск, в состав которых организационно вошли подразделения ИПсО вооруженных сил Украины:

Деятельностью этих центров руководит Управление ИПсО Командования ССО. В ООС принимает участие сводный отряд и оперативные группы центров, личный состав которых меняется на ротационной основе.



Телефонный справочник Командования ССО (Страница 1)



Телефонный справочник Командования ССО (Страница 2)

В свое время мне удалось наладить достаточно близкие связи с руководством ССО. В частности, с генералом Игорем Луневым, командующим ССО, и его первым заместителем – полковником Сергеем Кривоносом.



Кривонос С.Г. (справа)

Благодаря этому я чувствовал себя как дома в командовании ССО, в том числе в Управлении информационно-психологических операций, знал практически всех офицеров этого руководящего органа. Вот для примера, несколько фото, сделанных мною в одном из кабинетов Управления ИПсО.



В кабинете Управления ИПсО КССО

Карта на стене озаглавлена в переводе на русский язык «Карта временно оккупированных Московией территорий». На ней, в частности, красным цветом выделены Сахалин и другие дальневосточные регионы России. Веселые картинки держат у себя на стенах офицеры, не правда ли? Мне интересно, подходит ли это под разжигание сепаратизма, который так осуждают все украинские патриоты?

Рядом с картой – список подразделений ССО, включающий упомянутые выше центры ИПсО.



Центры ИПсО

Мероприятия центров ИПсО

В конце 2019 года в интернете была опубликована информация о текущих информационных акциях, в которых могли участвовать центры ИПсО. Мероприятие под кодовым названием «Кливаж» предполагало распространение дезинформации о повышении радиационного фона в районе Енакиево. В ходе акции «Здоровье» пропагандисты хотели запугать жителей ЛДНР эпидемией туберкулеза. В свою, очередь, шахтеры должны были стать целью в рамках акции с одноименным шифром «Шахтер».

Кроме того, как ранее уже публиковалось, офицерами 72 ЦИПсО велись информационные ресурсы informnapalm.org, seabreeze.org.ua, podvodka.info, infoaccent.net. Среди их проектов также назывались «Календарь воинской славы ВС Украины», «Музыка украинских воинов», «Радио операции объединенных сил», «Кибер-майдан», «Методичка по информационной безопасности» и другие.

Отдельные виды материалов и работ военные пропагандисты заказывают у сторонних подрядчиков. Информация об этом зачастую публикуется в открытом доступе на сайтах государственных закупок или выкладывается блогерами. В среднем за год центры ИПсО на такие заказы тратят около 10,5 млн грн.

Например, не так давно 83 центр заказывал серию видеороликов, дискредитирующих «русский мир» в Крыму. Этот документ дал мне понять, что украинцы совсем не понимают и никогда не понимали крымчан, своих бывших граждан. Они пытаются запугать их спадом туризма, который только рос с 2014 года. Прижимистые и малобюджетные украинские туристы не сильно способствовали его развитию до этого. А уж за нехватку воды и электричества Крым знает, кому надо сказать «спасибо» – бывшим согражданам.



Заказ на разработку пропагандистских видеоматериалов

Судя другому заказу на разработку пропагандистских материалов, на этот раз по дискредитации Черноморского флота РФ, задачи информационно-психологического воздействия ставятся и 73 морскому центру специальных операций (в/ч А1594), который дислоцируется в Очакове.



Заказ на разработку пропагандистских видеоматериалов

Проблемы подразделений ИПсО внутри Командования ССО

Общаясь со многими офицерами Командования ССО и Управления ИПсО, а также с сотрудниками региональных центров ИПсО, с которыми автор этих строк обучался на курсах НАТО по проведению операций психологической войны (PSYOPS), я обратил внимание на некое противоречие, точнее – на возникшую организационно-методологическую нестыковку двух видов деятельности. Поясню, что имею в виду.

Дело в том, что руководство ССО комплектовалось преимущественно выходцами из подразделений спецназа и десантных войск. Им трудно было глубоко вникнуть и понять задачи и предназначение подразделений ИПсО. В их понимании ССО – это, прежде всего, диверсии, специальная разведка и теракты на территории противника. В их профессиональную картину никак не вписывались «военные ботаники» – офицеры с гражданскими повадками, заумными разговорами, планшетами и ноутбуками. В этой связи у руководства ССО изначально было и сохраняется до сих пор несколько отчужденнопрохладное отношение к деятельности подразделений ИПсО.

Яркое воспоминание из прошлой жизни: как-то в 2017 году я в очередной раз приехал в Командование ССО и ждал в приемной, когда освободится генерал Лунев. Со мной в помещении находились два полковника спецназа. Эти офицеры довольно громко (в присутствии постороннего) обсуждали вопрос прихода в Одесский порт грузового судна из США, на котором прибыло 20 армейских автомобилей «Хаммер» именно для нужд ССО. Во время обсуждения один из полковников отметил, что большинство автомобилей уйдут в подчиненные Командованию подразделения спецназа, но несколько из них хотят получить Центры ИПсО. Реакция собеседника была бурной – «Ничего они не получат! Да и зачем им Хаммеры? Им ноутбуки купили, и хватит!» Это очень ярко характеризует отношение к специалистам по ИПсО внутри самого Командования.

Не обходится в этой структуре и без главной беды современной Украины – коррупции. Финансовыми злоупотреблениями командира 74-го Центра ИПсО подполковника Александра Сергиенко давно уже занимались правоохранительные органы.

Сложно и с защитой государственной тайны. В открытом доступе опубликованы данные о военнослужащих ЦИПсО и сетевых ресурсах, которые они ведут, особенно 72-го и 83-го. В соответствии с законодательством Украины информация о личном составе ее вооруженных сил является государственной тайной. Вот почему в соцсетях саркастически прозвучал вопрос о том, «кто ответит за разглашение государственной тайны, если источником утечки стали сами офицеры 72 ЦИПсО?».

Ответить придется. После появления в интернете информации ограниченного доступа о 83-м центре ИПсО контрольные службы ВСУ подтвердили подлинность размещенных документов. Для выяснения причин утечки информации назначалась проверка. В свою очередь в командовании ССО также проводилось служебное расследование.

В результате проверки виновными были признаны командир 83-го центра полковник В.В.Лаврусь, заместитель командира по материально-техническому обеспечению майор С.В.Коваленок и начальник службы охраны государственной тайны лейтенант С.А.Соловьев.

В дальнейшем военным прокурором Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесено два уголовных правонарушения: № 42020161010000103 по ч. 3 ст. 422 УК Украины, «Разглашение сведений военного характера, которые представляют государственную тайну, или потеря документов или материалов, которые содержат такие сведения» и № 42020161010000110 по ст. 363 УК Украины «Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, или порядка, или правил защиты информации, которая в них обрабатывается».

Приведенные факты свидетельствуют о серьезных проблемах в подразделениях ИПсО ССО. Это недопонимание со стороны руководства специфики их деятельности, коррупционные скандалы, разглашения государственной тайны, отток грамотных кадров и т.д. Такие «болезни» становления и роста структур ИПсО не могут не сказываться на эффективности их деятельности, и ставят под сомнение возможности продуктивной перезагрузки.

Как я уже писал в своем расследовании об украинских операциях влияния в европейских странах, возможно именно из-за этих системных проблем могло быть принято решение о передаче центров ИПсО в состав недавно созданного Командования войск связи и кибербезопасности.

Противостояние между спецслужбами

Самым слабым местом при планировании и осуществлении диверсионно-психологических операций является проблема координации и взаимодействия между силовыми структурами. Это, кстати, признается и самим руководящим составом силовых структур. В качестве примера приведу документ, подтверждающий эту мысль.



Докладная ДКИБ по специальным информационным операциям (Страница 1)



Докладная ДКИБ по специальным информационным операциям (Страница 2)

Как следует из документа, занимавший в то время должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ полковник О.Довидьков сообщает, что его ведомство проводит активную работу в сфере специальных информационных операций, в том числе на общегосударственном уровне. При этом подчеркивается, что эти операции проводятся в тесном сотрудничестве со Службой внешней разведки, Главным управлением разведки МО и Администрацией пограничной службы Украины. Координирует эту деятельность Совет национальной безопасности и обороны Украины.

А теперь обратите внимание на то, что «осталось за кадром»: в документе нет ни слова о привлечении подразделений ИПсО ССО вооруженных сил Украины к операции и координации с ними совместных действий.

Кто-то может сказать: ну, забыли включить «ипсошников», такое бывает, кто не ошибается. Однако, на мой взгляд, это не случайность, а доминирующая тенденция: в СБУ не относятся серьезно к информационным потугам в вооруженных силах. Этот ведомственный эгоизм и другие ошибки признает, кстати, и бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. В марте 2017 года она заявила: «Сегодня все больше специалистов и лиц, принимающих решения, начинают понимать ошибочность и неэффективность некоторых подходов и проектов информационного противоборства, которые реализуются сегодня. А с некоторыми «проектами» уже разбираются правоохранительные органы. Поэтому рано или поздно следует ожидать определенной перезагрузки этого направления».

Отсутствие координации доводило до того, что сотрудники одной из спецслужб ликвидировали агентов другого ведомства на территории непризнанных республик. Не буду называть конкретных фамилий, но знающие люди поймут, о чем идет речь. В итоге это приводило к скандалам, но впоследствии мало, что менялось. Никто не хотел уступать в этом противостоянии, интересы государства отходили на второй план.

В подковерном противостоянии украинских спецслужб на поле брани информационной войны верх пока, как мне представляется, одерживает все-таки СБУ. Основные идеи рождаются именно в этой структуре, остальных привлекают в части касающейся, или не привлекают совсем.

Думаю, что далеко не случайно президент Владимир Зеленский 26 марта присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной, которая стала второй женщиной-генералом на Украине.

У меня есть ощущение, что это – признание не только ее личных заслуг, но и «достижений» службы. Как отметил президент, Лапутина – «человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии». Подняв ее на генеральский щит, руководство СБУ будет использовать эту кадровую модель как мотиватор профессионального становления бойца информационного фронта и образец для подражания молодого поколения. Вот всего лишь несколько штрихов к ее портрету.

Ей 51 год. В органах СБУ, где, кстати, служит и ее муж, она с 1992 года. Профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Работала в контрразведке, потом старшим офицером в Центре специальных операций "А" СБУ. Участвовала в операциях по нейтрализации «сепаратистского путча» в Крыму в 1994 году. В 2008 году разработала Концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину. После объявления АТО в апреле 2014 года участвовала в силовом обеспечении высадки первой объединенной группы СБУ в Краматорский аэропорт.

Занималась специальной разведкой и работой с проукраинскими активистами (имитация массового протестного движения в ДНР-ЛНР). Вела переговоры с местным населением неподконтрольных Киеву территорий с целью недопущения штурма ими украинских блокпостов. Готовила радиообращения к жителям Краматорска от имени украинского правительства. По заданию Киева возглавляла оперативную группу (как вспоминала Лапутина, «работали в балаклавах») по задержанию «террористов». Делится своим опытом в подготовке молодого поколения и читает лекционный курс по теме: «Смысловая война РФ против Украины».

А знаете, о чем стеснительно умалчивала Лапутина, прикрываясь эвфемизмом – «работа в балаклавах»? В 2014 году, когда сплошной линии фронта не было, Лапутина с подчиненными неоднократно выезжала в различные города Донбасса, в которых задерживали людей за «антиукраинские посты» в соцсетях. Именно ДКИБ развернул настоящую охоту в Интернете за лицами, выступающими против политики Киева. Именно Лапутина и ее «охотники за головами» стоят за массовыми арестами несогласных, которые просто считали, что имеют право на свое мнение…

Подразделения информационной борьбы

Вероятно, информационно-психологические операции стали модной темой у украинских силовиков. Не так давно в ВСУ в целях выявления и противодействия информационным угрозам были созданы структуры информационной борьбы. На уровне штаба сухопутных войск было сформировано отделение информационной борьбы, в оперативных командованиях – группы из 3-4 офицеров, в бригадах и областных военкоматах – группы мониторинга и противодействия из 5 военных и гражданских специалистов.

Помимо еженедельных докладов о публикации негативных материалов о ВСУ в интернете, эти подразделения занимаются также и распространением позитивных статей о военной службе и ведением официальных страниц войсковых бригад в «Фейсбук». Например, страница 14 отдельной механизированной бригады доступна по ссылке facebook.com/14ombr, а страница 57 мотопехотной бригады – facebook.com/57InfantryBrigade и т.д.

В Генеральном штабе ВСУ ответственным за это направление работы назначен генерал-майор Рапко, начальник Главного управления связи и информационных систем – начальник войск связи. В сухопутных войсках курирует информационную борьбу зам командующего по территориальной обороне генерал-майор Баргилевич. Начальником отделения оперативного управления штаба СВ был назначен подполковник Костенко.

Подготовка специалистов ведется в Военном институте телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут. В частности, их обучают работе на автоматизированном комплексе мониторинга «Око» и в специальной программе по распространению информационных материалов «Блискавка» («Молния»).

Работа в социальных сетях организована с фейковых аккаунтов. Поэтому у офицеров периодически возникают проблемы с «Фейсбук», который активно блокирует таких «деятелей». Понятно, что структура пока находится в стадии становления, так что неудивительно, что работа ведется довольно формально.

Появление новых подразделений в ВСУ может свидетельствовать еще и о растущем недоверии украинского военного командования к руководителям ССО, которые все чаще позиционируют себя самостоятельными игроками не только в силовом блоке, но и на политическом пространстве Украины.

Резюме

В заключение отмечу некоторую корректировку вектора ИПсО в отношении республик Донбасса. Наиболее агрессивная технология этой деятельности пришлась на период нахождения у власти президента П.Порошенко, т.е. с 2014 по 2019 год. Именно в этот период было проведено много терактов, распространено агрессивных пропагандистских материалов в отношении упомянутых ранее целевых аудиторий, выделено на это направление значительных сил и средств.

С приходом к власти президента Владимира Зеленского в технологии ИПсО против республик Донбасса произошли некоторые изменения.

Окружение нового президента рекомендовало ему смягчить воинственную риторику в пропаганде и минимизировать диверсионнотеррористические акты. В своих предвыборных заявлениях Зеленский обещал сосредоточиться на том, чтобы завоевать умы и сердца населения Донбасса и склонить его к возвращению в лоно Украины. И с этой целью был предпринят ряд конкретных шагов. Например, для жителей республик Донбасса создали телеканал «Дом», который призван сформировать привлекательный образ Украины. Президент ввел должность специального помощника главы Совета нацбезопасности и обороны, который должен отвечать за гуманитарные вопросы на Донбассе, и назначил на этот пост Сергея Сивоху.

Однако, как показали дальнейшие события, обладающая большим влиянием «партия войны» на Украине и радикально настроенные националисты выступают против такой корректировки информационной политики в отношении республик Донбасса и настаивают на силовом решении этого конфликта. И представители этой «партии» побеждают. Ярким примером этого является отставка С.Сивохи после его попыток наладить диалог с ДНР-ЛНР. Отставка именно под давлением со стороны националистически настроенных кругов.

И здесь опять-таки следует отметить деятельность подразделений ИПсО ССО ВС Украины. Первыми критиками попыток нового президента, из-за его попыток начать урегулирование конфликта на Донбассе, стали именно подконтрольные ипсошникам медийные площадки. И в первую очередь, печально известные «Информ- 42 Напалм», «Спротив», «Энигма», которые активнейшим образом используются именно сотрудниками ИПсО ССО для проведения своих информационных операций. Именно эти площадки принялись активно муссировать якобы «неуважительный» тон Зеленского в разговоре с бойцом ВСУ во время визита в зону ООС. Именно они начали и постоянно поддерживают негативный акцент на фразе Зеленского «Надо просто прекратить стрелять…». И тут стоит отметить, что все попытки урегулировать ситуацию на Донбассе новой администрации подозрительно совпадали с моментами активизации боевых действий. В ход шло все – и подрыв морских пехотинцев во время работ по инженерному оборудованию позиций под Павлополем в августе 2019 года, который украинская сторона тут же списала на обстрел из гранатомета со стороны ДНР. В 4-х километрах от линии фронта! И гибель двух снайперов, старших офицеров ЦСО «А» СБУ, в конце ноября 2019 года, на территории, подконтрольной ДНР. Опять-таки, украинская сторона быстренько обвинила в случившемся Донецк и Россию. В обоих случаях все это сильно ударило по сторонникам мира на Донбассе.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод. В силовых структурах Украины очень сильно провоенное лобби, которое пришло к руководящим постам именно при Порошенко. Этому лобби не нужен мир в регионе. Естественно, популистские попытки нового президента вызвали ярое сопротивление представителей этого лобби. Поэтому в ход пошли и провоцирование боевых действий, и информационные атаки подразделений ИПсО на украинского руководителя. Кто является представителями этого лобби? А вы вспомните инаугурацию Зеленского. Единственные начальники в силовом блоке, кто не отдал ему честь – Председатель СБУ Грицак и командующий ССО Лунев. И если Грицака удалось снять (хотя в службе осталось немало его сторонников), то Лунев крепко держится на своем посту и никакие скандалы, в том числе с коррупцией со стороны его сына или утечкой данных из подразделений ИПсО, его позиций не пошатнули.

Это означает, что украинские силовики будут продолжать свои пусть и мало эффективные, но безусловно преступные, диверсионно-психологические операции против населения Донбасса.

Василий Прозоров

https://asd.news/articles/ukraina/diversionno-psikhologicheskie-operatsii-kieva-protiv-donbassa/ – цинк

Для тех, кто интересуется, откуда автор столько знает, то напоминаю, что это подполковник СБУ, который с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами (Прозоров не скрывает, что делал это по идейным соображениям) и который в 2019-м году покинул территорию Украины https://rg.ru/2019/03/25/byvshij-sotrudnik-sbu-rasskazal-o-prestupleniiah-kievskih-silovikov.html, явно прихватив с собой немало секретной документации, помимо собственных знаний полученных по месту работы в структурах СБУ.

В общем, побольше бы такого.