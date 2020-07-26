В РФ спрогнозировали рост цен на домашний интернет и ТВ

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26.07.2020, 10:16, Новости дня

Цены на домашний интернет и телевидение в РФ могут подняться до 15% до конца года, сообщили эксперты из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

Известно, что «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. При этом изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов, пишут «Известия».

При этом эксперты утверждают, что корректировка ценовой политики – обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

«С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой – изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент», – отметили в «Вымпелкоме».

Также в компании добавили, что во время самоизоляции активно поддерживали своих клиентов, однако сейчас пришло время изменений.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), информация об изменении «Вымпелкома» тарифов на домашний интернет и ТВ находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Уточняется, что по прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата может вырасти на 10–15%.

«Операторы пересматривают условия архивных тарифов чаще всего в сторону увеличения. Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше услуг. Например, увеличение скорости доступа в Сеть, расширенный набор каналов», – добавил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

По его словам, рост стоимости трафика происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, операторы часть контента для телевидения покупают за рубежом, а из-за ослабления курса рубля он подорожал.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса тарифы на мобильную связь в РФ с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%.





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