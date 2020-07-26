 

На Техас обрушился ураган “Ханна”

26.07.2020, 10:10, Новости дня

В американский штат Техас пришел первый в этом сезоне атлантический ураган – “Ханна”. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США.

Ураган достиг острова Падре на юге Техаса вечером 25 июля. Скорость ветра составляла 150 км/ч. 

Сегодня “Ханна” ослабла до тропического шторма, однако остается угроза сильных дождей и ветров, океанского шторма и отдельных торнадо, пишет Reuters.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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