На Техас обрушился ураган “Ханна”

26.07.2020, 10:10, Новости дня

В американский штат Техас пришел первый в этом сезоне атлантический ураган – “Ханна”. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США.

Ураган достиг острова Падре на юге Техаса вечером 25 июля. Скорость ветра составляла 150 км/ч.

Сегодня “Ханна” ослабла до тропического шторма, однако остается угроза сильных дождей и ветров, океанского шторма и отдельных торнадо, пишет Reuters.