“Так сильно никогда не мелело”. В Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупационные власти Крыма ищут воду

26.07.2020, 10:10, Новости дня

В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище. Обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на 100 метров. Об этом 25 июля сообщает “Крым.Реалии”.

По информации издания, в Байдарской долине, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя, площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца.

По словам жителей села Павловка в Балаклавском районе города Севастополя, за последние несколько десятилетий “так сильно водохранилище никогда не мелело”. Также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

Накануне оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.