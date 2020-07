В американской Юте на жилые дома упал самолет, среди погибших – младенец

26.07.2020, 10:10, Новости дня

В городе Уэст-Джордан в американском штате Юта 25 июля потерпел крушение небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Самолет упал на жилые дома.

В результате авиакатастрофы погибли мужчина, пилотировавший самолет, женщина и девятимесячная девочка. Трое других пассажиров самолета получили травмы: одна женщина находится в критическом состоянии, двухлетний мальчик – в стабильном, 12-летний ребенок получил ранения, однако после осмотра медики его отпустили.

Также в критическом состоянии находится женщина, которая находилась в доме в момент крушения.

Из-за падения самолета один дом был разрушен, еще два получили повреждения. В одном из них начался пожар.

#Planecrash in our culdisac 2 houses down from me in West Jordan, Utah about an hour or so ago. Scariest experience in our lives! So sad for those passed away! pic.twitter.com/Wrk95Yx3lF

— Em (@UtahgirlEm) July 25, 2020