 

В Москве на МКАД легковушка въехала в грузовик

26.07.2020, 10:09, Разное

В Москве на МКАД сегодня утром легковушка протаранила грузовик. Инцидент был зафиксирован на 24-м километре автодороги.
Известно, что авария произошла в районе Каширского шоссе. На левой полосе дороги легковой автомобиль протаранил грузовик. Никакая информация о пострадавших не поступала. Сообщается, что ГАЗель перевозила продукты питания. Посл столкновения они разлетелись по дороге.

Какое-то время движение рядом с местом ДТП было затруднено. Сейчас оно уже восстановлено. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.





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