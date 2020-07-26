 

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

26.07.2020, 10:08, Новости дня

Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота и поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе, кадры показаны в эфире Первого канала.

Известно, что во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки, передает РИА «Новости».

Также верховный главнокомандующий обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал личный состав экипажей с Днем Военно-Морского Флота.

«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота», – сказал глава государства.

Уточняется, что парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Ранее сообщалось, что в РФ уже начали праздновать День ВМФ. Так, состоялись парады на Камчатке и во Владивостоке.

Министерство обороны открыло на своем сайте раздел, посвященный главному военно-морскому параду 26 июля.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Нарушивший ПДД водитель «Ягуара» в Москве пытался откупиться за 300 тыс. рублей

28.06 / В перестрелке на границе Северной Осетии и Ингушетии погиб человек

03.07 / “Блестящее достижение”. Ким Чен Ын похвастал успешной борьбой с коронавирусом

10.07 / Глава КНШ ВС США поддержал переименование военных баз с именами конфедератов

04.07 / В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

05.07 / Возросло число жертв взрыва в Турции

08.07 / В мире: Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

09.07 / Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

09.07 / Свидетель по делу об импичменте Трампа увольняется из Армии США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска