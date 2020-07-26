Мнение: Новое поколение

26.07.2020, 10:05, Разное

Врио Дегтярев каждый день создает поводы для изумления.

"Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?"

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Руководитель региона одной фразой показал, что с Хабаровским краем его ничего не связывает. Его послал президент, перед президентом ему и отчитываться. С населением встречаться незачем – оно просто досадная помеха для выполнения поручений вышестоящего руководства.

Люди вышли на улицу, так как полностью отсутствуют механизмы коммуникации с властью. Протест – это всегда акт отчаяния, невозможность иначе донести свои проблемы. Но для выкормыша нынешней системы всё это несущественно.

Для путинского режима народ – это просто неблагоприятный фактор. Как засуха или пожар. А потому его нужно ликвидировать либо минимизировать ущерб для собственной деятельности.

Москва (не город или территория, а Москва как центр власти, синоним правящего режима) существует в сценарии последнего всхлипа имперской парадигмы. Немощь не позволяет проводить имперскую политику в полном объеме, но в целом Москва осознает и позиционирует себя в качестве метрополии, а всю остальную Россию – в качестве колонии. Именно поэтому все кремлевские губернаторы за редчайшим исключением (вроде Татарстана) – прокураторы, назначаемые Центром с одной-единственной задачей – беспроблемной организацией перекачки ресурсов из колоний в направлении метрополии. Если что-то по дороге прилипает к их рукам – дел житейское. Плата за лояльность.

То, что на дворе 21 век, кремлевских не смущает. Их задача – загнать Россию в 19 век, а то и глубже, и тогда проблема несоответствия и несовпадения времён снимется сама собой. Современный мир им не нужен. Криминальному феодализму совершенно не нужны Маски. Ему нужны Дегтяревы. Поэтому на публику произносятся правильные слова о развитии, а на практике Кремль ускоренно деградирует страну, загоняя ее в дикое средневековье. Только в таком укладе он может продолжать политику беспощадного ограбления колоний.

Дегтярев – вполне достойный представитель нового поколения этой системы. Рассказы про то, что путинский режим с приходом новых и молодых обновится и будет восприимчив к новому, полностью несостоятельны. Новые и молодые – сплошь и рядом такие как Дегтярев. Циничные, равнодушные к людям и территориям исполнители. Проблема не в них, проблема кроется в самом характере режима. Без его полной ликвидации всё более новые поколения дегтярёвых будут ещё хуже. Хотя казалось бы – хуже некуда. Есть куда, не нужно сомневаться.