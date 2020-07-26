 

Renault рассекретила стоимость обновленного Megane

26.07.2020, 9:54, Новости дня

Официально объявили стоимость обновленной модели Renault Megane, которая поступит на британский рынок.

В свою очередь, автомобиль будет доступен в нескольких версиях, тогда как минимальный прайс за базовую комплектацию составит около 20,7 тысячи фунтов. Новая модель Renault Megane отличается решеткой радиатора, головной оптикой, наличием парктроников, а также предусмотренным мультимедийным экраном на 7 дюймов. Также заявлено, что модель получила гибридную силовую установку на 158 л.с. мощности.

Что касается запаса хода на электротяге, то он составит около 5 километров. Ранее представители марки анонсировали, что новинка Renault Megane сможет разогнаться до сотни за 9,8 секунды. В более дорогом исполнении стоимость увеличится до 30,6 тысячи фунтов.





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