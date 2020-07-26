Версия BMW iNext получит инновационную решетку радиатора

26.07.2020, 9:54, Новости дня

Обновленный немецкий электрокар BMW iNext обзаведется уникальной решеткой радиатора, в которой будут предусмотрены «глаза» автомобиля.

В частности, современные электрические модели, как правило, не нуждаются в решетке радиатора, однако дизайнеры не стали лишать автомобиль традиционного элемента. За счет встроенных камер и датчиков решетка радиатора на BMW iNext позволит достичь автоматизированного управления.

Также модель имеет и другие продвинутые опции, которые оставались недоступными в предшествующих модификациях данного автомобиля. Напомним, уникальная решетка радиатора BMW iNext будет применяться на версиях 2021 модельного года. Стоимость автомобиля пока удерживается в тайне.