Компания Skoda обновила модели в России

26.07.2020, 9:54, Новости дня

Чешская компания Skoda анонсировала, что в 2021 году четыре из пяти доступных в РФ моделей получат обновленные модификации.

Единственным исключением в данном списке останется модель Skoda Octavia, которая сохранила прежний вид. Кроме того, первыми получат усовершенствованные версии популярные паркетники Kodiaq и Karoq, в которых максимально модернизируют уровень комфорта. Также указывается, что в модели Rapid применят систему мониторинга усталости.

Что касается Skoda Superb, то здесь предусмотрена камера кругового обзора. Помимо этого, планируется улучшить версии Scout и Sportline, которые смогут похвастаться расширенными опциями, а также увеличенными колесными дисками на 19 дюймов.