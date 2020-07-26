Мнение: НЕНАВСЕГДА: выставка в Третьяковской галерее, которую следует посещать с осторожностью

26.07.2020, 9:44, Разное

В Третьяковской галерее открылась выставка "Ненавсегда. 1968-1985" (до 11 октября), посвященная советскому искусству эпохи застоя, как неофициальному, так и официальному. Проходит она в главном зале корпуса на Крымском валу.

Кому я порекомендую эту экспозицию:

тем, кто любит искусство нонконформистов, советский андеграунд, кто интересуется совриском, перформансами, и т.п.

Обязательно тем, кто изучает историю искусства.

Собственно, этой категории, мне кажется, бессмысленно рассказывать, чем именно эта выставка интересна и почему на нее имеет смысл сходить.

Борис Тальберг. «Тет-а-тет» (1977). ГТГ



Среди показанных вещей — работы тех, кто сегодня считается уже признанными классиками: Коржев, Жилинский, Попков, Назаренко, Салахов, всех даже устану перечислить. Очень хорошие, эталонные, вещи из собрания самой ГТГ, а также многих других коллекций.

Представлены классики и "другого мира" — Комар и Меламид, Пивоваров, Монастырский, Пригов, Булатов и т.д.

Интересные цветные эскизы маслом к декорациям знаменитых фильмов — "17 мгновений весны", "Зеркало". Очень странный жанр, мне как-то раньше не попадалось.

Тут верхний ряд — эскизы, а внизу — монитор, на котором крутится фильм.

Борис Дуленков. Эскизы декораций к телефильму «17 мгновений весны», 1973. Собрание ГТГ



Николай Двигубский. Эскизы декораций к фильму «Зеркало» (1974). ГТГ



Из личной коллекции режиссера — макеты декораций к мультфильму. Очень интересная многоплановая техника, фотография совсем не передает, а так — не оторваться.



Теперь обращаюсь к той части моей аудитории, которая с перечисленными явлениями — ключевыми темами данной выставки, незнакома.

Она все равно может представлять для вас очень большой интерес.

Правда, это зависит от настроя и вкусов.

Например, любители "реалистичного" и "красивого", "старых мастеров", точно знаю, уйдут с нее весьма недовольными: потому что то, что творилось в семидесятые-восьмидесятые вот точно этими словами назвать нельзя.

И тот диссонанс, который создается произведениями искусства на этой выставке, может вызвать физический дискомфорт.

Но если ваш разум открыт к познанию нового и интересуется и историей 20 века, и странными идеями, которые владели умами людей 20 века, то эта выставка — именно то, что нужно.

Она дает чудесный "этнографический", "социально антропологический" обзор того, что тогда творилось в головах (и от этого становится иногда жутко, а иногда очень интересно).

Тем, кто не был взрослым при СССР — тоже очень полезно посетить.

И потом как следует подумать.

Майя-Нора Табака. «Музыка» (1984). ГТГ



Интерьеры здания на Крымском валу идеально подходят для означенной стилистики, прямо хоть ретро-детективы снимай.



Работы Игоря Монастырского.



Это не самое интересное, что привлекло мое внимание, но самое фотогеничное: коллажи, вырезки, чб фотографии снимать бессмысленно…



Камиль Муллашев. «Юность» (1978). Из серии «Земля и время. Казахстан».



Борис Орлов. «Иконостас» (1974-5): «Герои-моряки, герои-пехотинцы и герои-летчики», «Чапаев и Анка», «Тракторист», «Трактористка». ГТГ



Витарий Линицкий (митрополит Стефан). Серия «Апокалипсис» (1965-77). Sploshnoff collection

Серия, посвященная "Откровению Иоанна Богослова" (мне она не понравилась, но отдельный пост про нее сделаю, для коллекции). Напоминаю, что мой альбом с аннотациями, рассказывающий, как устроена эта книга про Апокалипсис, только что была номинирована на "Просветитель", и купить эту крайне необходимую для культурного человека книгу можно тут.



Работы Комара и Меламида: знаменитый соц-арт



Анна Добровенская. «Летопись души народной» (1980-2). Книга из трех цастей. Шамот, глина шамотная, эмаль, соли. ММСИ



Это две важные картины Виктора Попкова. Если вы никогда не слышали об этом художнике, очень рекомендую почитать и посмотреть.





Гелий Коржев. "Самовар" (1984) ГТГ



Игорь Обросов. «Дом опустел» (1983). Из серии «Земля Ярославская». ГТГ



Картины советских художников, воспевающие тему детства (в отдельном зале)



Жилинский и Назаренко рядом логично смотрятся



Татьяна Федорова. "Вечер в Петергофе" (1981)



Марина Талашенко. «Встреча» (1974-6), ГТГ



Николай Белянов. Холсты 1-4. Из композиции «Отражение». 1982. Томский областной художественный музей



Это я.

УЛЫБАЮСЬ (я подчеркиваю это).

На фоне: Елена Романова, "Автопортрет" (1972)



Слева: Михаил Чернышов. Серия «Удвоение» (1976). ГТГ, справа: Эрик Булатов. "Художник на плэнере"



Николай Белянов. «Киоск», триптих (1979). Белгородский государственный художественный музей



В. Пивоваров. "Московская вечеринка". 1971



Татьяна Насипова. «Люкс в "Дзинтари"» (1977). ГТГ

