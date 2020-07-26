Мнение: НЕНАВСЕГДА: выставка в Третьяковской галерее, которую следует посещать с осторожностью
26.07.2020, 9:44, Разное
В Третьяковской галерее открылась выставка "Ненавсегда. 1968-1985" (до 11 октября), посвященная советскому искусству эпохи застоя, как неофициальному, так и официальному. Проходит она в главном зале корпуса на Крымском валу.
Кому я порекомендую эту экспозицию:
тем, кто любит искусство нонконформистов, советский андеграунд, кто интересуется совриском, перформансами, и т.п.
Обязательно тем, кто изучает историю искусства.
Собственно, этой категории, мне кажется, бессмысленно рассказывать, чем именно эта выставка интересна и почему на нее имеет смысл сходить.
Борис Тальберг. «Тет-а-тет» (1977). ГТГ
Среди показанных вещей — работы тех, кто сегодня считается уже признанными классиками: Коржев, Жилинский, Попков, Назаренко, Салахов, всех даже устану перечислить. Очень хорошие, эталонные, вещи из собрания самой ГТГ, а также многих других коллекций.
Представлены классики и "другого мира" — Комар и Меламид, Пивоваров, Монастырский, Пригов, Булатов и т.д.
Интересные цветные эскизы маслом к декорациям знаменитых фильмов — "17 мгновений весны", "Зеркало". Очень странный жанр, мне как-то раньше не попадалось.
Тут верхний ряд — эскизы, а внизу — монитор, на котором крутится фильм.
Борис Дуленков. Эскизы декораций к телефильму «17 мгновений весны», 1973. Собрание ГТГ
Николай Двигубский. Эскизы декораций к фильму «Зеркало» (1974). ГТГ
Из личной коллекции режиссера — макеты декораций к мультфильму. Очень интересная многоплановая техника, фотография совсем не передает, а так — не оторваться.
Теперь обращаюсь к той части моей аудитории, которая с перечисленными явлениями — ключевыми темами данной выставки, незнакома.
Она все равно может представлять для вас очень большой интерес.
Правда, это зависит от настроя и вкусов.
Например, любители "реалистичного" и "красивого", "старых мастеров", точно знаю, уйдут с нее весьма недовольными: потому что то, что творилось в семидесятые-восьмидесятые вот точно этими словами назвать нельзя.
И тот диссонанс, который создается произведениями искусства на этой выставке, может вызвать физический дискомфорт.
Но если ваш разум открыт к познанию нового и интересуется и историей 20 века, и странными идеями, которые владели умами людей 20 века, то эта выставка — именно то, что нужно.
Она дает чудесный "этнографический", "социально антропологический" обзор того, что тогда творилось в головах (и от этого становится иногда жутко, а иногда очень интересно).
Тем, кто не был взрослым при СССР — тоже очень полезно посетить.
И потом как следует подумать.
Майя-Нора Табака. «Музыка» (1984). ГТГ
Интерьеры здания на Крымском валу идеально подходят для означенной стилистики, прямо хоть ретро-детективы снимай.
Работы Игоря Монастырского.
Это не самое интересное, что привлекло мое внимание, но самое фотогеничное: коллажи, вырезки, чб фотографии снимать бессмысленно…
Камиль Муллашев. «Юность» (1978). Из серии «Земля и время. Казахстан».
Борис Орлов. «Иконостас» (1974-5): «Герои-моряки, герои-пехотинцы и герои-летчики», «Чапаев и Анка», «Тракторист», «Трактористка». ГТГ
Витарий Линицкий (митрополит Стефан). Серия «Апокалипсис» (1965-77). Sploshnoff collection
Серия, посвященная "Откровению Иоанна Богослова" (мне она не понравилась, но отдельный пост про нее сделаю, для коллекции). Напоминаю, что мой альбом с аннотациями, рассказывающий, как устроена эта книга про Апокалипсис, только что была номинирована на "Просветитель", и купить эту крайне необходимую для культурного человека книгу можно тут.
Работы Комара и Меламида: знаменитый соц-арт
Анна Добровенская. «Летопись души народной» (1980-2). Книга из трех цастей. Шамот, глина шамотная, эмаль, соли. ММСИ
Это две важные картины Виктора Попкова. Если вы никогда не слышали об этом художнике, очень рекомендую почитать и посмотреть.
Гелий Коржев. "Самовар" (1984) ГТГ
Игорь Обросов. «Дом опустел» (1983). Из серии «Земля Ярославская». ГТГ
Картины советских художников, воспевающие тему детства (в отдельном зале)
Жилинский и Назаренко рядом логично смотрятся
Татьяна Федорова. "Вечер в Петергофе" (1981)
Марина Талашенко. «Встреча» (1974-6), ГТГ
Николай Белянов. Холсты 1-4. Из композиции «Отражение». 1982. Томский областной художественный музей
Это я.
УЛЫБАЮСЬ (я подчеркиваю это).
На фоне: Елена Романова, "Автопортрет" (1972)
Слева: Михаил Чернышов. Серия «Удвоение» (1976). ГТГ, справа: Эрик Булатов. "Художник на плэнере"
Николай Белянов. «Киоск», триптих (1979). Белгородский государственный художественный музей
В. Пивоваров. "Московская вечеринка". 1971
Татьяна Насипова. «Люкс в "Дзинтари"» (1977). ГТГ
Источник: Шакко
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