Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами
26.07.2020, 9:30, Новости дня
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям, чтобы наладить диалог, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми.
«Вот с вами я могу пообщаться – вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу (Фургалу) как партия будем оказывать поддержку», – подчеркнул врио губернатора края.
Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель.
«Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», – сказал Дегтярев.
Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора.
«Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения», – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на этой встрече Дегтярев сообщил о необходимости открытого суда над Фургалом, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. Кроме того, он сообщил о намерении усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.
Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет