Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами

26.07.2020, 9:30, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям, чтобы наладить диалог, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми.

«Вот с вами я могу пообщаться – вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу (Фургалу) как партия будем оказывать поддержку», – подчеркнул врио губернатора края.

Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель.

«Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», – сказал Дегтярев.

Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора.

«Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на этой встрече Дегтярев сообщил о необходимости открытого суда над Фургалом, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. Кроме того, он сообщил о намерении усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».



