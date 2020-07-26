 

Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

26.07.2020, 9:08, Новости дня

Все произошло прямо на глазах, однако противостоять похитительнице было невозможно, как будто была загипнотизирована, рассказала роженица Наталья Русикова, сына которой похитили из роддома в Ростовской области.

«Все это звучит очень-очень странно. Получилось так, что женщина ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать сестру – якобы у нас родила, в роддоме лежит», – передает Рен ТВ слова молодой матери.

Позднее выяснилось, персонал больницы не знает никакой «сестры» странной женщины.

«Вечером я встала сходить в туалет, взяла салфетки у пеленального стола, услышала, что он закряхтел. Разворачиваюсь, смотрю – эта женщина у кровати стоит», – вспоминает Русикова.

Она уточнила, что незнакомка поддерживала с ней зрительный контакт, после чего Русикова вышла в туалет.

«Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу и меня осенило, что она может сделать что-то с ребенком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом», – отметила роженица.

Уточняется, что мальчика уже удалось отыскать, 40-летняя похитительница успела убежать с младенцем до Калмыкии. 

Новорожденного уже вернули родителям. Продолжается следствие уголовного дела по статье «Похищение человека».





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