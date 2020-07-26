 

На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный

26.07.2020, 8:59, Новости дня

На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады на своей странице в Facebook.

“Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту солдата Михаила Воронского, который погиб на востоке нашей страны. По предварительным данным, военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование”, – говорится в сообщении.

Уроженцу Тернопольской области Воронскому было 54 года. Он проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.

В бригаде рассказали, что Воронский был ветераном Афганской войны, участником Революции достоинства.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким у зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла…

Posted by 44 окрема артилерійська бригада on Reede, 24. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

08.07 / США намерены закрыть Китаю доступ к персональным данным американцев

01.07 / Пекин предложил охваченным хаосом США попробовать ввести санкции против Гонконга

03.07 / Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

07.07 / Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на вакцину от COVID-19

30.06 / Мантуров заявил о способности промышленности справиться с тремя волнами коронавируса

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

13.07 / Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом главы штаба его партии в Харькове

11.07 / Гормон жировых клеток улучшает результаты терапии стволовыми клетками

24.06 / В Одесской области в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска