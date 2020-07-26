 

Volkswagen в июне уменьшил продажи в РФ на 20%

26.07.2020, 8:42, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen в прошлом месяце продемонстрировала падение продаж на российском рынке.

В частности, за июнь местные дилеры сумели реализовать порядка 7,5 тысяч новых автомобилей, то на 20% уступает тем показателям, которые были достигнуты за минувший год в аналогичный период времени. Кроме того, за первые шесть месяцев местные клиенты приобрели свыше 38 тысяч машин немецкой марки Volkswagen, что также уступает на четверть по сравнению с 2019 годом.

Наибольшим спросом у россиян пользуется бюджетная модель седана Volkswagen Polo, на который пришлись около 5 тысяч сделок. Однако при сохранении лидерства учитывается, что падение спроса составило 8% по сравнению с прошлым годом.





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