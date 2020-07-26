 

Начались продажи недорогого внедорожника Great Wall Pao Offroad

26.07.2020, 8:42, Новости дня

Стартовали продажи дизельного внедорожники Great Wall Pao Offroad.

Еще в минувшем месяце производитель стартовал прием заказов на автомобиль, тогда как модель позиционируется в качестве более недорогой модификации японского пикапа Toyota Hilux. Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 165 л.с. Также модель может похвастаться системой блокировки дифференциала, а также системой полного привода и 8-ступенчатой трансмиссией.

Бензиновый экземпляр также доступен у дилеров с 2-литровым агрегатом на 190 л.с. мощности. Новинка обладает усиленными бамперами, уникальной решеткой радиатора, а также улучшенными мультимедийными опциями. Модель оснастили лебедкой, шноркелем и другими важными опциями, свойственными внедорожникам.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Ученые работают над созданием устройства для общения людей и животных

15.07 / В Израиле задумались о скором возвращении карантина из-за коронавируса

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

26.06 / От COVID-19 в мире за сутки умерло 7 тыс. человек

28.06 / В Набережных Челнах мощный ветер повалил два строительных крана

30.06 / Москва ответила на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

25.06 / На федеральной трассе “Амур” жестко столкнулись трактор и тягач

12.07 / В мире за сутки выявили рекордное количество больных с COVID-19 – ВОЗ

18.07 / Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

24.07 / “Мы раздели Лукашенко, сделали его изгоем”. Оппозиционер Цепкало дал первое интервью после побега

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска