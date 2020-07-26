Начались продажи недорогого внедорожника Great Wall Pao Offroad

26.07.2020, 8:42, Новости дня

Стартовали продажи дизельного внедорожники Great Wall Pao Offroad.

Еще в минувшем месяце производитель стартовал прием заказов на автомобиль, тогда как модель позиционируется в качестве более недорогой модификации японского пикапа Toyota Hilux. Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 165 л.с. Также модель может похвастаться системой блокировки дифференциала, а также системой полного привода и 8-ступенчатой трансмиссией.

Бензиновый экземпляр также доступен у дилеров с 2-литровым агрегатом на 190 л.с. мощности. Новинка обладает усиленными бамперами, уникальной решеткой радиатора, а также улучшенными мультимедийными опциями. Модель оснастили лебедкой, шноркелем и другими важными опциями, свойственными внедорожникам.