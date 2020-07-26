Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

26.07.2020, 8:30, Разное

4 августа на мировой рынок выйдет очередной гаджет от компании OnePlus. Nord, смартфон недорогого сегмента, установил рекорд еще до выхода в продажу.

Согласно официальным данным, представленным китайским брендом, новинка станет первым за несколько лет бюджетным смартфоном. При этом технологическая оснащённость OnePlus Nord будет соответствовать самым актуальным современным трендам рынка мобильных телефонов.

Сразу после презентации смартфон вызвал ажиотаж у публики. Спустя непродолжительное время после анонса OnePlus Nord появился на ресурсе ретейлера Amazon. Устройство стало своеобразной сенсацией на рынке, за короткое время собрав рекордное количество потенциальных покупателей. Так, на страницу устройства, позволяющую узнать все подробности, свежие новости и доступность смартфона, подписалось свыше четырех миллионов человек. Такой результат зафиксирован на Amazon India впервые в истории индустрии мобильных технологий.

OnePlus Nord оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю в 6,44 дюйма с частотой обновления в 90 герц. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 765G, который дополняет 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Основная и фронтальная фото- и видео-камеры здесь получили разрешение соответственно в 48 и 32 мегапикселя. Любого рода контент можно хранить на флэш-накопителе ёмкостью в 128 гигабайт. Информации о наличии слота для дополнительной карты памяти пока нет. Аккумуляторная батарея в 4115 мАч вместе с энергоэффективной оболочкой OxygenOS для десятой версии Android обеспечивает долгую работу гаджета без необходимости в подзарядке. Стоимость аппарата не превысит 400 долларов США.