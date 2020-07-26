Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

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26.07.2020, 8:30, Новости дня

Выходец из Руанды, 39-летний доброволец, помогавший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте признался в поджоге храма, сообщила газета Ouest France.

Доброволец признался в том, что поджег собор в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах поступка не сообщил, передает РИА «Новости».

Уточняется, что поджигателю грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тыс. евро штрафа.

Напомним, утром 18 июля кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века. Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером. Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре.





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