 

В Сибири обнаружили сохранившийся скелет мамонта

26.07.2020, 8:17, Разное

В Сибири, на берегу озера Печевалавато была обнаружена хорошо сохранившаяся часть скелета мамонта с остатками мягких тканей. В месте ценной находки может быть не одно захоронение вымерших животных.
В окрестности Сеяхи, где был выявлен скелет мамонта, отправится группа археологов вместе с экспедиторами. Местные специалисты выдвинули предположение, что на дне водоема, возможно, еще находится много фрагментов костей мамонта, представляющих интерес для науки.

Останки скелета шерстистого мамонта нашел местный оленевод. В настоящее время из мелководья извлекли череп, ребра, часть ноги с сухожилием и нижнюю челюсть. Ученые предположили, что на территории Аляски и сибирского побережья животные могли обитать дольше, хотя известно, что они окончательно исчезли 10 000 лет назад.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Скандалы: Александр Малькевич прокомментировал видеообращения похищенных в Ливии российских социологов

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

24.06 / Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

01.07 / Секретные комнаты Букингемского дворца

21.07 / В Samsung подтвердили сразу 5 анонсов 5 августа

22.07 / Поклонники восхитились фигурой 52-летней Алики Смеховой в ярком бикини

17.07 / Посол США рассказа грузинам о зависти России

01.07 / Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

22.07 / Ученые: Иммунная система способствует развитию алкогольной зависимости

06.07 / Португальские каникулы: как Николь Шерзингер проводит отпуск с бойфрендом Томом Эвансом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска