В Сибири обнаружили сохранившийся скелет мамонта

26.07.2020, 8:17, Разное

В Сибири, на берегу озера Печевалавато была обнаружена хорошо сохранившаяся часть скелета мамонта с остатками мягких тканей. В месте ценной находки может быть не одно захоронение вымерших животных.

В окрестности Сеяхи, где был выявлен скелет мамонта, отправится группа археологов вместе с экспедиторами. Местные специалисты выдвинули предположение, что на дне водоема, возможно, еще находится много фрагментов костей мамонта, представляющих интерес для науки.

Останки скелета шерстистого мамонта нашел местный оленевод. В настоящее время из мелководья извлекли череп, ребра, часть ноги с сухожилием и нижнюю челюсть. Ученые предположили, что на территории Аляски и сибирского побережья животные могли обитать дольше, хотя известно, что они окончательно исчезли 10 000 лет назад.