 

Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

26.07.2020, 8:16, Новости дня

Суд над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом должен быть открытым, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности, сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев на встрече с жителями.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Дегтярев также сообщил, что намерен усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов в Хабаровском крае, передает ТАСС.

«То, что я увидел за последние четыре дня (ремонт дорог, благоустройство детских площадок и других социальных объектов) – это все федеральные деньги. Мы должны контроль усилить. Деньги идут, президент готов давать больше, правительство будет давать больше», – отметил он.

Врио губернатора отметил, что не намерен отказываться от помощи федеральных властей.

«Если нам присылают врачей Минздрав и мэр Москвы Сергей Собянин, надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать, это нормальный абсолютно подход: дают – бери. В этой связи используем ситуацию для того, чтобы максимально набрать и средств, и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».





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