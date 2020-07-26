 

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой

26.07.2020, 8:08, Новости дня

Власти Монголии ввели карантин на неопределенный период в сомоне Улиастай провинции Завхан после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, информирует агентство Синьхуа.

По информации агентства, у 39-летнего жителя Улиастая были обнаружены симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей неделю назад съел мясо сурка, передает РИА «Новости».

На данный момент предполагаемый зараженный помещен в изоляцию в местной больнице.

При этом по меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.

Ранее руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.

Напомним, 5 июля в Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. В тот же день местный комитет здравоохранения подтвердил случай заражения бубонной чумой.

Позднее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ профессор Владимир Никифоров заявил, что РФ не грозит эпидемия чумы, так как болезнь успешно лечится, к тому же бубонная чума не передается от человека к человеку. 





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