Мнение: Странная смерть знаменитого борца: ушел за грибами – тело нашли в реке

26.07.2020, 8:05, Разное

Очередная загадка. 82-летний знаменитый борец и Олимпийский чемпион ушел в лес за грибами. Его искали несколько дней. Тело нашли в реке. Можно, конечно, предположить, что в процессе похода за грибами Александр Иваницкий вдруг решил искупаться, хотя погода стояла и не самая теплая. Но все же лето. Но история и правда очень странноватая. Предварительная версия имеет множество нестыковок, считают многие.

22 июля Иваницкий пошел в лес за грибами. А потом в лесу волонтеры поискового отряда обнаружили его… штаны. Предположили – может, хотел переплыть реку без них, чтобы за рекой продолжить собирать грибы? Но собирать грибы уже без штанов? Странная, в общем-то, история.

С 1962 по 1966 Иваницкий не проиграл ни одной схватки, четырежды стал чемпионом мира и выиграл Олимпиаду в Токио. За место в сборной Иваницкий поборол будущего трёхкратного триумфатора Олимпиад Александра Медведя. Александр Иваницкий в интервью как-то рассказывал:

«Я жутко не люблю слов, что был великим борцом! Что значит – «великий»? Как Ойстрах сказал о себе: «Я – вторая скрипка мира. На первую претендентов много». Я когда-то дружил с Медведем, и получилось, что именно мы заложили основу, ворвавшись в мир тяжеловесов. До нас в этой категории боролись бесформенные толстяки. И тут выходим мы – поджарые, как борзые собаки. Техничные, как мухачи… А вот то, что на официальных турнирах не проиграл даже балла иностранцу, доставляет колоссальное удовольствие. Я словно боксер, не пропустивший ни одного удара».

Был смешной эпизод на Олимпиаде-1968 в Мехико, куда Иваницкий ездил уже в качестве комсомольского вожака и занимался культурным досугом спортсменов. Его уговорили съездить в кинотеатр посмотреть порнофильм. «Полсотни советских граждан уселись в зале. На экране что-то греческое. Кульминация: она в пеньюаре у окна, луна, звезды, ветер колышет занавеску. Не угадывается даже силуэт. Проходит время – та же сцена. Я понимаю, что пошел по второму кругу, весь «порнофильм» – в этом», – рассказывал он. А когда фильм закончился, Иваницкий произнёс фразу «Советские граждане, на выход». За эту фразу он получил по полной программе.

Но через пять лет его простили, назначив руководителем спортивной редакции Гостелерадио СССР. Именно его глазами весь мир видел Олимпийские игры 1980 в Москве. Именно Иваницкий в корне изменил показ всех видов спорта, он внедрил в режиссёрский обиход понятие крупного плана, эмоции и закрепил за каждым видом спорта «своего» режиссёра. При этом сам Иваницкий, получивший образование журналиста, в телевизионном показе специалистом не был – он учился с нуля. Но он сумел показать спорт иначе, задав совершенно новый стандарт.

Иваницкий также писал книги, вёл здоровый образ жизни, регулярно ходил за грибами. «Помню, шесть часов без присяду на тридцатиградусной жаре собирал грибы. Грязный, потный, уставший. Но 250 белых в корзины сложил!» – говорил великий борец.

Что случилось там в лесу, что он, уйдя за грибами, вдруг оказался в реке?! Утонул – судорога, сердечный приступ – самое простое объяснение. Наверное, оно и самое верное. Светлая память.

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