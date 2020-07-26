После извинений Канье Уэста перед Кардашьян к нему в поместье приехали медики

26.07.2020, 7:48, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст в интернете извинился перед своей супругой моделью Ким Кардашьян за то, что вынес на публику их личные проблемы. Вскоре после этого в его поместье в США прибыла машина скорой помощи.

Уэст опубликовал свое извинение в Twitter. Он признал, что сделал больно своей жене, и поблагодарил ее за то, что она всегда была рядом. Рэпер не стал уточнять, о каких именно высказываниях идет речь, передает РЕН ТВ.

Через час после публикации извинений к поместью в Вайоминге подъехала машина скорой помощи. Перед этим очевидцы видели музыканта у больницы неподалеку от дома, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на TMZ.

Через некоторое время медики уехали. Сам Уэст в этот момент катался на квадроцикле рядом с домом.

Уэст опубликовал в соцсети собственное фото, написав, что «психическое здоровье – это важно».

Прежде он опубликовал серию неоднозначных твитов. В частности, Уэст обвини супругу в попытке запереть его в психбольнице. Он также выразил желание развестись с ней. Позднее сообщения были удалены. Кардашьян, объясняя инцидент, сослалась на биполярное расстройство мужа.

Напомним, Уэст решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он заявил, что лозунгом его предвыборной кампании будет – простое «Да!». Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой «космической программы». Рэпер уже провел первую встречу с избирателями.