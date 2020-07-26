Мэр Мариуполя Бойченко: Лично с Ахметовым до сих пор не знаком. Но в этом году он поздравил меня с днем рождения

26.07.2020, 7:47, Новости дня

В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона “В гостях у Дмитрия Гордона” мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что до сих пор лично не знаком с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, чья компания “Метинвест” владеет несколькими крупными предприятиями в городе.

На вопрос журналиста, правда ли, что мэром он стал, не будучи даже знакомым с Ахметовым, Бойченко ответил: “Это стопроцентная правда”.

“Лично – до сих пор не знаком. Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. Общение минимальное. Как меня бабушка в детстве учила, человека нужно оценивать по поступкам. Для меня Ринат Леонидович – это человек поступков. Первый поступок, который он в отношении города Мариуполя совершил, – это помощь расстрелянному микрорайону “Восточный”. Тогда нужно было принимать оперативные решения с точки зрения того, что делать, как отстроить, и второй вопрос – где взять деньги… Тогда 12 миллионов – это были прямые, быстрые инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры… Он дал прямо”, – отметил Бойченко.

Он пояснил, что фонд Ахметова “Поможем” также привозил в прифронтовые поселки продуктовые наборы, а когда началась эпидемия коронавируса, помог в приобретении тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и организации работы ПЦР-лабораторий.

“Надо понимать, что сегодня 30% экономики города, миллиард плюс – это “Метинвест”. Белая зарплата, которая наполняет сегодня бюджет. Все те изменения, которые происходят в городе, – они происходят не случайно. Они происходят потому, что есть ответственный налогоплательщик. И еще один важный момент: сегодня это еще и социально ответственный бизнес. Помимо того, что он платит налоги, есть еще программа социальной ответственности бизнеса перед городом. Каждый год “Метинвест” участвует в больших инфраструктурных проектах. И тот центр административных услуг, который открывал [президент Украины Владимир] Зеленский, – там было финансирование компании “Метинвест”, и парк “Веселка”, который был реконструирован, – там также был “Метинвест”, и центр города, который мы перестроили, – там также был “Метинвест”, – добавил мэр Мариуполя.

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53-летний Ринат Ахметов – уроженец Донецка. Он занимает 875-е место в рейтинге самых богатых людей мира и является самым богатым человеком в Украине.

Бойченко был избран мэром Мариуполя осенью 2015 года. До того, как прийти в политику, он работал на предприятиях Ахметова. Трудовую деятельность начал на комбинате “Азовсталь” в 1995 году машинистом. На предприятии проработал до 2010 года, ушел с должности начальника отдела транспортных цехов. В 2010–2013 годах работал в ООО “Метинвест Холдинг” на разных постах, в том числе начальником управления дирекции по персоналу. В 2012–2015 годах был топ-менеджером Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (заместителем генерального директора по развитию и директором по персоналу и социальным вопросам).

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