 

Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией

26.07.2020, 7:38, Разное

…популярностью этого направления у российских туристов.

Танзанию включили в список стран, с которыми РФ в первую очередь возобновит авиасообщение, из-за популярности этого направления у российских туристов. Об этом в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать сначала, а потом обдумывать. […] То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — сказала она.

По ее словам, российские туристы до сих пор пытаются выехать из этой страны в Россию: вывозные рейсы из Танзании продолжают формироваться. Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении авиаперелетов за рубеж.

С 1 августа россияне смогут уехать в Турцию и Великобританию. В этот список также попала Танзания. Перелеты за границу будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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Источник: Новая газета





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