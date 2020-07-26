Джонсон собрался пересмотреть законы Британии из-за России

26.07.2020, 7:16, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже, сообщили СМИ.

Daily Mail со ссылкой на источники пишет, что преступниками будут считать людей, которые присягают на верность другой стране и пытаются въехать в Великобританию или действовать на ее территории. Если подобные изменения внесут, это окажется самым серьезным пересмотром закона о госизмене с 1695 года.

Возможное изменение законов обсуждается на фоне доклада о «российском вмешательстве» и ухудшения отношений Великобритании с Китаем. Также указывается, что в нынешнем виде законы позволяют боевикам террористических организаций возвращаються в Великобританию безнаказанными, передает РИА «Новости».

Источник в кабмине Великобритании заявил, что правительство хочет «повысить эффективность реагирования». По его словам, это позволит «снизить опасность угрозы, представляемой деятельностью враждебных государств». Лондон рассчитывает, что Великобритания станет «трудной средой для деятельности противников».

Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашелсвидетельств того, что РФ пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

При этом комитет выступил с утверждением, что РФ якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовалвластям Великобритании учитывать опыт безрезультативного расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США 2016 года.



