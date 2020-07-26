 

Медики рассказали об опасности потребления кофе по утрам

26.07.2020, 6:53, Разное

Результаты последних исследований подтверждают пользу кофе для организма человека, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рассказали об опасных нарушениях, к которым может привести употребление популярного по утрам.
Благодаря чашке ароматного продукта можно улучшить работу головного мозга, уменьшить проявления усталости и увеличить работоспособность. Он способен поднимать настроение, так как благоприятно отражается на выработке “гормона счастья” – серотонина. Однако от употребления крепкого кофе на голодный желудок лучше отказаться, поскольку он ведет к раздражению стенок желудка из-за повышения кислотности секрета. Это может спровоцировать хронические заболевания. Кофе может вызывать зависимость, поскольку кофеин ведет к угнетению кортизола и организм к этому привыкает.

По утрам вместо кофе медики рекомендуют пить чистую воду с медом или лимоном, что способствует улучшению пищеварительных процессов. Диетологи также не рекомендуют потреблять в утреннее время свежевыжатые соки из кислых плодов и крепкий чай.





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