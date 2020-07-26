 

Мечеть Айя-София в Стамбуле будет открыта круглосуточно

26.07.2020, 6:35, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Айя-София в Стамбуле была открыта для совершения молитв круглосуточно. Об этом 24 июля сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter.

“Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Святой Софии была открыта для поклонения 24 часа в сутки”, – заявил Ерликая.

По его словам, мечеть Айя-София будет открыта круглосуточно.

Cumhurba * kan * m * z Say * n @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete aç * k olmas * talimat * n * verdi. #AyasofyaCamii art * k 24 saat daima aç * k olacak.

Say * n Cumhurba * kan * m * za * ükranlar * m * z * sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал Собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании Собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус Собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1934 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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