Мирча Луческу покинул Украину – СМИ

26.07.2020, 6:35, Новости дня

Вскоре после подписания контракта новый главный тренер “Динамо” Мирча Луческу улетел в Бухарест на частном самолете. Об этом сообщает издание Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на собственные источники.

По информации собеседника издания, Луческу вернется в Киев 29 июля. 30 июля тренер “Динамо”, как ожидается, даст первую пресс-конференцию на новой должности.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба “Динамо” 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий “Шахтер”.