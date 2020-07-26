 

Министр обороны Британии заявил о «российской угрозе» в космосе

26.07.2020, 6:30, Новости дня

Британский министр обороны Бен Уоллес утверждает, что РФ и Китай якобы наращивают наступательные вооружения в космосе.

Он обвинил Россию в «провокационных испытаниях» по запуску «со спутника снаряда, имеющего характеристики вооружения». Как сообщил британский министр, это «напомнило» об «угрозе, которую РФ представляет для национальной безопасности» Великобритании.

«Космос и наш доступ к нему имеют жизненно важное значение для нашего образа жизни», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Он заявил, что «Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны наращивают свой потенциал во всем его многообразии».

Уоллес указал на важность проводимого в Великобритании «самого масштабного и наиболее радикального с момента завершения холодной войны» обзора приоритетов «в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества».

Глава комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал минобороны страны разработать стратегию противодействия РФ в космосе. Элвуд считает, что РФ может создать угрозу для британских спутников. В частности, речь идет о системе GPS, передает РЕН ТВ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

06.07 / Ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

26.06 / Пентагон с октября развернет на границе с Мексикой 4 000 военнослужащих

08.07 / Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

01.07 / В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

17.07 / Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

20.07 / В РФ за сутки зафиксировали 5 тыс. 940 новых случаев COVID-19

26.07 / Мясников выступил против дистанционного обучения

26.06 / В подмосковном водоеме разлилось крупное нефтяное пятно

23.07 / Мишустин анонсировал нацпроект по внутреннему туризму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска